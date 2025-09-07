Мессенджер MAX
7 сентября, 18:50

Келлог обвинил Россию в эскалации конфликта после ударов по Киеву

Кит Келлог. Обложка © ТАСС / ZUMA

Спецпосланник американского президента Дональда Трампа Кит Келлог заявил об эскалации конфликта на Украине после недавних ударов Вооружённых сил РФ. Соответствующее заявление он разместил на своей странице в социальной сети X.

«Опасность любой войны заключается в эскалации. Похоже, Россия идёт на эскалацию», — написал он.

Напомним, сегодня ночью ВС РФ атаковали военные объекты в Киеве. При этом причастность к пожару в здании кабмина Украины в военном ведомстве опровергают. Экс-депутат Рады считает, что возгорание в правительственном здании произошло из-за работы ПВО. При этом Владимир Зеленский потребовал Вашингтон ввести санкции против Москвы, а глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия «издевается над дипломатией».

