7 сентября, 14:38

Фон дер Ляйен обвинила Россию в издевательстве над дипломатией за атаку на Киев

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michaili

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила Россию в издевательстве над дипломатией после удара ВС РФ по ВПК Украины. Кремль в очередной раз «проявил пренебрежение к международному праву», пишет она на своей странице в социальной сети X.

«Мы укрепляем ВСУ, создаем надёжные гарантии безопасности и усиливаем санкции, чтобы усилить давление на Россию», — написала глава ЕК.

Кабмин в огне: Украинская ПВО по ошибке атаковала правительство, заявил экс-нардеп
Кабмин в огне: Украинская ПВО по ошибке атаковала правительство, заявил экс-нардеп

В ходе операции в ночь на 7 сентября на территории Украины были поражены стратегические объекты, связанные с ремонтом и производством военной техники ВСУ. Удары наносились по промышленному предприятию «Киев-67» и логистической базе «СТС-ГРУПП» в Киеве. А вот за атакой на здание Правительства Украины стоит не Россия. Экс-нардеп Рады уверен, что пожар там спровоцировала киевская ПВО.

