Фон дер Ляйен обвинила Россию в издевательстве над дипломатией за атаку на Киев

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила Россию в издевательстве над дипломатией после удара ВС РФ по ВПК Украины. Кремль в очередной раз «проявил пренебрежение к международному праву», пишет она на своей странице в социальной сети X.