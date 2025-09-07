Фон дер Ляйен обвинила Россию в издевательстве над дипломатией за атаку на Киев
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michaili
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила Россию в издевательстве над дипломатией после удара ВС РФ по ВПК Украины. Кремль в очередной раз «проявил пренебрежение к международному праву», пишет она на своей странице в социальной сети X.
«Мы укрепляем ВСУ, создаем надёжные гарантии безопасности и усиливаем санкции, чтобы усилить давление на Россию», — написала глава ЕК.
В ходе операции в ночь на 7 сентября на территории Украины были поражены стратегические объекты, связанные с ремонтом и производством военной техники ВСУ. Удары наносились по промышленному предприятию «Киев-67» и логистической базе «СТС-ГРУПП» в Киеве. А вот за атакой на здание Правительства Украины стоит не Россия. Экс-нардеп Рады уверен, что пожар там спровоцировала киевская ПВО.