Фото с запретом и особенности торга: Life.ru узнал 7 хитростей, чтобы не облажаться на отдыхе в Турции
Туроператор Фомина: Ювелирные украшения на отдыхе в Турции лучше не покупать
Бодрум можно выбрать вместо раскрученных курортов. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / epic_images
Турция для многих россиян стала почти как вторая дача: туда хочется возвращаться снова и снова. Однако даже опытным путешественникам важно учесть ряд правил, чтобы поездка прошла не только ярко, но и комфортно. Как не попасть в неприятности и получить максимум удовольствия от отпуска, в беседе с Life.ru рассказала туроператор, заместитель генерального директора по развитию туристической компании IZI TOUR Алёна Фомина.
Она отметила, что время поездки играет ключевую роль. Хотя большинство туристов стремятся попасть в Турцию летом, в июле и августе на популярных курортах часто бывает слишком жарко.
Лучше дождаться сентября и отправиться в эту страну, чтобы захватить «бархатный сезон». В это время температура более умеренная, море остаётся тёплым, а туристов меньше. Кроме того, многие пляжи и экскурсионные маршруты работают в более спокойном режиме.
Выбор курорта также имеет значение. По словам Фоминой, даже те, кто посещает Турцию не первый раз, чаще всего ездят по привычным маршрутам: Анталия, Алания, Сиде. Собеседница Life.ru призвала разрушить этот шаблон и отправиться в Бодрум. Этот живописный город расположен на побережье Эгейского моря и славится своими красивыми пляжами и яркой ночной жизнью.
Не обойтись в Турции и без шопинга. Фомина посоветовала запомнить три слова на турецком: indirim, kampanya и fırsat – они означают скидки и специальные предложения. Ещё одна хитрость: запланировать шопинг на вторую половину отпуска. По словам эксперта, покупателя с загаром торговцы могут принять за местного или хотя бы за иностранца, который живёт в Турции не один день. А особое внимание эксперт порекомендовала уделить вечерним рынкам.
«Если хотите купить что-то вкусное или сувениры, помните о местной особенности под названием Akşam pazarı. Это время, которое предшествует закрытию рынков, когда цены на товары значительно снижаются. Продавцы стремятся распродать остатки и готовы торговаться, что даёт возможность приобрести продукты и другие товары почти за бесценок», – пояснила она.
А вот с покупкой ювелирных украшений нужно быть осторожными. Хотя туристов туда зазывают и гиды, и местные жители, качественное золото в Турции приобрести непросто. Большинство изделий сделаны из сплава, в котором содержание золота минимально, а недостаточное освещение в магазинах затрудняет осмотр.
Не стоит забывать и о знакомстве с городом за пределами отеля.
«Хотя оторваться от роскошных all inclusive бывает трудно, всё-таки выходите и окунитесь в ритм города. Конечно, экскурсии полезны, но лучше исследовать окрестности самостоятельно – это может превратиться в настоящее приключение. Не бойтесь пользоваться маршрутными такси, «долмуши», чтобы перемещаться между частями города. Стоимость зависит от расстояния, поэтому заранее разменяйте лиры на мелкие купюры. Так вы точно почувствуете местный колорит и увидите жизнь обычных турков», – подчеркнула Фомина.
И, наконец, турэксперт предостерегла путешественников от фотографирования местных жителей без разрешения.
«Даже если вы вольётесь в местную жизнь, будьте осторожны и не снимайте турок на улице, особенно женщин. В Турции недавно приняли закон, запрещающий это. Уважение к приватности поможет избежать неприятных ситуаций и обеспечит более комфортное пребывание», – заключила Фомина.
