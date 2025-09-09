Фото с запретом и особенности торга: Life.ru узнал 7 хитростей, чтобы не облажаться на отдыхе в Турции

Турция для многих россиян стала почти как вторая дача: туда хочется возвращаться снова и снова. Однако даже опытным путешественникам важно учесть ряд правил, чтобы поездка прошла не только ярко, но и комфортно. Как не попасть в неприятности и получить максимум удовольствия от отпуска, в беседе с Life.ru рассказала туроператор, заместитель генерального директора по развитию туристической компании IZI TOUR Алёна Фомина.

Она отметила, что время поездки играет ключевую роль. Хотя большинство туристов стремятся попасть в Турцию летом, в июле и августе на популярных курортах часто бывает слишком жарко.

Лучше дождаться сентября и отправиться в эту страну, чтобы захватить «бархатный сезон». В это время температура более умеренная, море остаётся тёплым, а туристов меньше. Кроме того, многие пляжи и экскурсионные маршруты работают в более спокойном режиме. Алёна Фомина Туроператор, заместитель генерального директора по развитию туристической компании «IZI TOUR»

Выбор курорта также имеет значение. По словам Фоминой, даже те, кто посещает Турцию не первый раз, чаще всего ездят по привычным маршрутам: Анталия, Алания, Сиде. Собеседница Life.ru призвала разрушить этот шаблон и отправиться в Бодрум. Этот живописный город расположен на побережье Эгейского моря и славится своими красивыми пляжами и яркой ночной жизнью.

Не обойтись в Турции и без шопинга. Фомина посоветовала запомнить три слова на турецком: indirim, kampanya и fırsat – они означают скидки и специальные предложения. Ещё одна хитрость: запланировать шопинг на вторую половину отпуска. По словам эксперта, покупателя с загаром торговцы могут принять за местного или хотя бы за иностранца, который живёт в Турции не один день. А особое внимание эксперт порекомендовала уделить вечерним рынкам.

«Если хотите купить что-то вкусное или сувениры, помните о местной особенности под названием Akşam pazarı. Это время, которое предшествует закрытию рынков, когда цены на товары значительно снижаются. Продавцы стремятся распродать остатки и готовы торговаться, что даёт возможность приобрести продукты и другие товары почти за бесценок», – пояснила она.

А вот с покупкой ювелирных украшений нужно быть осторожными. Хотя туристов туда зазывают и гиды, и местные жители, качественное золото в Турции приобрести непросто. Большинство изделий сделаны из сплава, в котором содержание золота минимально, а недостаточное освещение в магазинах затрудняет осмотр.

Не стоит забывать и о знакомстве с городом за пределами отеля.

«Хотя оторваться от роскошных all inclusive бывает трудно, всё-таки выходите и окунитесь в ритм города. Конечно, экскурсии полезны, но лучше исследовать окрестности самостоятельно – это может превратиться в настоящее приключение. Не бойтесь пользоваться маршрутными такси, «долмуши», чтобы перемещаться между частями города. Стоимость зависит от расстояния, поэтому заранее разменяйте лиры на мелкие купюры. Так вы точно почувствуете местный колорит и увидите жизнь обычных турков», – подчеркнула Фомина.

И, наконец, турэксперт предостерегла путешественников от фотографирования местных жителей без разрешения.

«Даже если вы вольётесь в местную жизнь, будьте осторожны и не снимайте турок на улице, особенно женщин. В Турции недавно приняли закон, запрещающий это. Уважение к приватности поможет избежать неприятных ситуаций и обеспечит более комфортное пребывание», – заключила Фомина.