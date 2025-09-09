Памятник участнику двух мировых войн повреждён из-за атаки украинских дронов в Сочи

В Адлерском районе Сочи обломки сбитого украинского беспилотника повредили памятник фронтовику Сергею Троепольскому, который был участником Первой мировой и Великой Отечественной войн. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин, комментируя результаты обхода территории, попавшей под удар ВСУ.

«Обломками вражеского БПЛА повреждён мемориал фронтовику, ветерану Первой мировой и Великой Отечественной войн Сергею Александровичу Троепольскому — лётчику, героически защищавшему небо нашей страны. Мы его обязательно восстановим», — написал в телеграм-канале градоначальник.

Он добавил, что семье погибшего в результате ночных прилётов уроженца Липецка выплатят 500 тысяч рублей из средств благотворительного фонда. Также проработан порядок оказания необходимой поддержки жителям повреждённых домов. Коммунальные службы приступили к ликвидации последствий.