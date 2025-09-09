Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
9 сентября, 08:23

Памятник участнику двух мировых войн повреждён из-за атаки украинских дронов в Сочи

Мэр Сочи Прошунин: Дроны ВСУ повредили мемориал фронтовику в Адлерском районе

Обложка © Telegram / Мэр Сочи Андрей Прошунин

В Адлерском районе Сочи обломки сбитого украинского беспилотника повредили памятник фронтовику Сергею Троепольскому, который был участником Первой мировой и Великой Отечественной войн. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин, комментируя результаты обхода территории, попавшей под удар ВСУ.

«Обломками вражеского БПЛА повреждён мемориал фронтовику, ветерану Первой мировой и Великой Отечественной войн Сергею Александровичу Троепольскому — лётчику, героически защищавшему небо нашей страны. Мы его обязательно восстановим», — написал в телеграм-канале градоначальник.

Он добавил, что семье погибшего в результате ночных прилётов уроженца Липецка выплатят 500 тысяч рублей из средств благотворительного фонда. Также проработан порядок оказания необходимой поддержки жителям повреждённых домов. Коммунальные службы приступили к ликвидации последствий.

Украинские дроны попали по нефтебазе под Белгородом, пожар уже потушен
Как сообщал Life.ru, ВСУ атаковали Сочи беспилотниками после полуночи 9 сентября. Жители слышали серию взрывов на фоне работающих сирен воздушной тревоги. При атаке погиб мирный житель, трагедия произошла в Адлерском районе. Мужчина находился в автомобиле, когда в него попали осколки беспилотника. Кроме того, повреждения получили около шести частных домов.

