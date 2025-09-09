Экс-главу «Ночлежки» приговорили к шести годам колонии за фейки о ВС РФ

Московский суд заочно приговорил основателя НКО «Ночлежка» Григория Свердлина* к 6 годам колонии общего режима по делу о распространении ложной информации о действиях Вооружённых сил России. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале столичной прокуратуры.

«Установлено, что в апреле 2022 года Свердлин*, действуя по мотивам политической ненависти, разместил в публичном доступе на своей странице в одной из соцсетей под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании ВС РФ», — говорится в сообщении.

Также в течение трёх лет Свердлину* запрещено осуществлять деятельность по размещению информации и администрированию онлайн-ресурсов через интернет.

Григорий Свердлин* – бывший директор фонда помощи бездомным «Ночлежка». 17 ноября 2023 года, Министерство юстиции РФ включило его в список иностранных агентов. Спустя неделю МВД объявило его в международный розыск.

Ранее сообщалось, что общественники требуют проверить певца Валерия Меладзе из-за возможного финансирования ВСУ через организаторов его тура и запретить ему въезд в Россию в случае подтверждения этой информации.