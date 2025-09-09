Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 сентября, 09:18

Экс-главу «Ночлежки» приговорили к шести годам колонии за фейки о ВС РФ

Экс-главу Ночлежки Свердлина* заочно приговорили к шести годам колонии

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Московский суд заочно приговорил основателя НКО «Ночлежка» Григория Свердлина* к 6 годам колонии общего режима по делу о распространении ложной информации о действиях Вооружённых сил России. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале столичной прокуратуры.

«Установлено, что в апреле 2022 года Свердлин*, действуя по мотивам политической ненависти, разместил в публичном доступе на своей странице в одной из соцсетей под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании ВС РФ», — говорится в сообщении.

Также в течение трёх лет Свердлину* запрещено осуществлять деятельность по размещению информации и администрированию онлайн-ресурсов через интернет.

Григорий Свердлин* – бывший директор фонда помощи бездомным «Ночлежка». 17 ноября 2023 года, Министерство юстиции РФ включило его в список иностранных агентов. Спустя неделю МВД объявило его в международный розыск.

Слепакова* оштрафовали на ₽60 тыс. за отсутствие маркировки иноагента
Слепакова* оштрафовали на ₽60 тыс. за отсутствие маркировки иноагента

Ранее сообщалось, что общественники требуют проверить певца Валерия Меладзе из-за возможного финансирования ВСУ через организаторов его тура и запретить ему въезд в Россию в случае подтверждения этой информации.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • ВС РФ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar