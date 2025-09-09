«Нам не нужны подачки»: В Совфеде не оценили предложение «коалиции жуликов» для России
Джабаров: Предложения коалиции желающих являются для России неприемлемыми
Предложения «коалиции желающих» являются для России неприемлемыми. Об этом в беседе с Life.ru заявил член Совета Федерации Владимир Джабаров. Он также назвал абсурдным предложение о «передаче» территорий России, поскольку эти регионы уже вошли в состав страны в соответствии с волей их жителей.
Он напомнил, что Москва начала специальную военную операцию именно из-за отсутствия гарантий, которые Запад так и не предоставил. По его словам, ввод войск НАТО на Украину был бы равносилен вступлению страны в альянс, что неизбежно привело бы к появлению миротворцев, военных баз, оружия и ракетных систем.
Вот эти люди из «коалиции желающих», я бы их назвал «коалицией жуликов», потому что то, что они предлагают, для нас неприемлемо. <...> Нам отдавать ничего не надо, мы сами всё к себе присоединили, исходя из воли народа этих четырёх территорий и Крыма. Поэтому нам не нужны их подачки и одолжения. Мы завоевали эти земли, которые исконно были русскими всегда.
Сенатор подчеркнул, что Россия настаивает на полном контроле над четырьмя новыми регионами в их административных границах, отвергая предложения Киева. Он заявил, что любые планы по оставлению части Херсонской и Запорожской областей под украинским контролем и размещению там войск неприемлемы для России. Джабаров также напомнил, что, по словам президента, при необходимости все вопросы будут решаться силой.
Напомним, ранее хакеры рассекретили планы «коалиции желающих» о новых границах Украины. Выяснилось, что Европа готова признать ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области частью России в обмен на разрешение ввести воинский контингент на Украину.