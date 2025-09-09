«Нам не нужны подачки»: В Совфеде не оценили предложение «коалиции жуликов» для России

Вот эти люди из «коалиции желающих», я бы их назвал «коалицией жуликов», потому что то, что они предлагают, для нас неприемлемо. <...> Нам отдавать ничего не надо, мы сами всё к себе присоединили, исходя из воли народа этих четырёх территорий и Крыма. Поэтому нам не нужны их подачки и одолжения. Мы завоевали эти земли, которые исконно были русскими всегда.