Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

9 сентября, 10:56

«Корабль тонет»: На Западе увидели тревожный знак в бегстве Кулебы с Украины

Журналист Фазия: Бегство Кулебы с Украины говорит о скором развале страны

Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / dmytro_kuleba

Журналист Томас Фазия заявил о скором крахе киевского режима. Так он прокомментировал побег бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы из страны.

«Корабль тонет — крысы бегут», — написал Фази в соцсети X.

Напомним, ранее Кулеба заявил, что ему пришлось срочно уехать в Польшу из-за решения украинских властей запретить бывшим дипломатам покидать страну. Он отметил, что успел выехать за границу за несколько часов до того, как указ вступил в силу. При этом позже пресс-служба Кулебы опровергла его заявление о его бегстве за рубеж.

