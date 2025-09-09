Более 1500 российских туристов не могут вылететь из Непала из-за «революции зумеров»

Более 1,5 тысяч российских туристов оказались заблокированы в Непале на фоне масштабных антиправительственных протестов, парализовавших столицу страны Катманду. Как сообщают телеграм-канал SHOT, отели переведены в режим полной безопасности — все входы и окна закрыты, гостям запрещено удаляться более чем на 10 метров от зданий. Город охвачен беспорядками: повсеместно горят полицейские участки, а воздушное пространство остаётся закрытым.

Протесты в Непале. Видео © Х / JhaRahul_Bihar

Несмотря на организацию бесплатных автобусных шаттлов между аэропортом и основными гостиничными комплексами, эвакуация невозможна из-за прекращения авиасообщения. Посольство России в Непале рекомендует гражданам, находящимся в горных районах страны (где может находиться несколько десятков россиян), воздержаться от перемещения в столицу до стабилизации обстановки.

Катманду традиционно привлекает российских туристов возможностью посещения Гималаев, восхождений на Эверест, буддийских святынь и йога-ретритов, однако текущая ситуация характеризуется экспертами как чрезвычайная. Дипломатическая миссия продолжает мониторить ситуацию и координировать действия по обеспечению безопасности граждан РФ.