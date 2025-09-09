Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 сентября, 12:29

РСТ выпустил рекомендации для российских туристов на фоне беспорядков в Непале

РСТ рекомендует российским туристам в Непале оставаться в безопасных местах

Обложка © ТАСС / Zuma

Обложка © ТАСС / Zuma

Российский союз туриндустрии (РСТ) взял на контроль ситуацию с эскалацией насилия в Непале, где продолжаются массовые антиправительственные выступления. Об этом заявил руководитель пресс-службы организации Артур Абдюханов.

«При проблемах нужно сразу обращаться в посольство России в Катманду», — подчеркнул представитель РСТ в беседе с «Постньюс».

Он настоятельно рекомендовал соотечественникам не покидать жилье, избегать районов протестов и следить за новостной повесткой.

Президент Непала подал в отставку вслед за премьером на фоне «революции зумеров»
Президент Непала подал в отставку вслед за премьером на фоне «революции зумеров»

В Непале вспыхнули крупнейшие за последние годы акции протеста. Поводом стало решение правительства ограничить работу популярных мессенджеров и соцсетей. В итоге протесты переросли в массовые беспорядки: недовольные подожгли административные здания, в том числе парламент и офис президента, напали на министров и заявили о захвате власти. В результате бесчинств погибло уже 22 человека, около 500 пострадали. Всё, что известно о «революции зумеров» в Непале – читайте на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • непал
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar