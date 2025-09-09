РСТ выпустил рекомендации для российских туристов на фоне беспорядков в Непале

Российский союз туриндустрии (РСТ) взял на контроль ситуацию с эскалацией насилия в Непале, где продолжаются массовые антиправительственные выступления. Об этом заявил руководитель пресс-службы организации Артур Абдюханов.

«При проблемах нужно сразу обращаться в посольство России в Катманду», — подчеркнул представитель РСТ в беседе с «Постньюс».