РСТ выпустил рекомендации для российских туристов на фоне беспорядков в Непале
РСТ рекомендует российским туристам в Непале оставаться в безопасных местах
Обложка © ТАСС / Zuma
Российский союз туриндустрии (РСТ) взял на контроль ситуацию с эскалацией насилия в Непале, где продолжаются массовые антиправительственные выступления. Об этом заявил руководитель пресс-службы организации Артур Абдюханов.
«При проблемах нужно сразу обращаться в посольство России в Катманду», — подчеркнул представитель РСТ в беседе с «Постньюс».
Он настоятельно рекомендовал соотечественникам не покидать жилье, избегать районов протестов и следить за новостной повесткой.
В Непале вспыхнули крупнейшие за последние годы акции протеста. Поводом стало решение правительства ограничить работу популярных мессенджеров и соцсетей. В итоге протесты переросли в массовые беспорядки: недовольные подожгли административные здания, в том числе парламент и офис президента, напали на министров и заявили о захвате власти. В результате бесчинств погибло уже 22 человека, около 500 пострадали. Всё, что известно о «революции зумеров» в Непале – читайте на Life.ru.