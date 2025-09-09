Президент Непала подал в отставку вслед за премьером на фоне «революции зумеров»
Президент Непала Рам Чандра Паудел подал в отставку на фоне массовых беспорядков в стране, сообщает India Today.
В Непале вспыхнули крупнейшие за последние годы акции протеста. Поводом стало решение правительства ограничить работу популярных мессенджеров и соцсетей. В итоге протесты переросли в массовые беспорядки: недовольные подожгли административные здания, в том числе парламент и офис президента, напали на министров и заявили о захвате власти. В результате бесчинств погибло уже 22 человека, около 500 пострадали. Всё, что известно о «революции зумеров» в Непале – читайте на Life.ru.