В офисе президента Непала Паудела опровергли сообщения о его отставке
Президент Непала Рам Чандра Паудел. Обложка © Wikipedia / Houses of the Oireachtas
Офис президента Непала опроверг информацию об отставке главы государства Рама Чандра Паудела. Ранее появилась информация, что он захотел покинуть свой пост в связи с протестами зумеров. Об этом сообщает India Today.
«Несмотря на распространившуюся информации о его отставке на фоне протестов в Катманду сообщаем, что президент Непала Рам Чандра Паудел не ушёл в отставку со своего поста, говорится в заявлении офиса президента Непала», — указано на портале.
Напомним, что в Непале начались самые масштабные протесты за последние годы, спровоцированные ограничением доступа к популярным мессенджерам и социальным сетям. Ситуация обострилась до массовых беспорядков: протестующие подожгли правительственные здания, включая парламент и резиденцию президента, атаковали министров и объявили о свержении власти. По последним данным, в ходе беспорядков погибло 22 человека, более 500 получили ранения. Подробности о событиях, названных «революцией зумеров» в Непале, доступны на Life.ru.