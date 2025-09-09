В офисе президента Непала Паудела опровергли сообщения о его отставке

Офис президента Непала опроверг информацию об отставке главы государства Рама Чандра Паудела. Ранее появилась информация, что он захотел покинуть свой пост в связи с протестами зумеров. Об этом сообщает India Today.

«Несмотря на распространившуюся информации о его отставке на фоне протестов в Катманду сообщаем, что президент Непала Рам Чандра Паудел не ушёл в отставку со своего поста, говорится в заявлении офиса президента Непала», — указано на портале.