Участники беспорядков в Непале заявили о переходе власти под их контроль
India Today: Протестующие в Непале объявили о взятии страны под свой контроль
Обложка © ТАСС / Zuma
Телеканал India Today сообщил, что протестующие в Непале заявили о переходе контроля над страной в свои руки. Они выдвинули требования о формировании нового правительства и проведении выборов.
«Эта страна перешла под наше руководство. <…> Наши минимальные [требования] — сформировать гражданское правительство <…> и провести новые выборы», — сказали участники протестных акций.
Напомним, протесты в Непале начались после того, как правительство ограничило доступ к нескольким популярным социальным сетям, включая YouTube и X. В ответ на это молодёжь вышла на улицы, в Сети шествия назвали «протесты поколения Z». Власти позднее сняли блокировку и восстановили доступ к западным платформам, но протестующие уже начали громить дома чиновников, а на улицах устраивать хаос. Неизвестные под прикрытием митингов избили заместителя премьер-министра и министра финансов Непала Бишну Прасада Паудела. Также протестующие подожгли офис президента, парламент и другие здания органов власти. Известно, что в результате поджога погибла жена экс-премьера Непала.