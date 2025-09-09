Мессенджер MAX
На границе Индии и Непала начались поджоги, пункты пропуска закрыты

На границе между Непалом и Индией начались беспорядки — люди поджигают полицейские посты и разрушают здания. Из-за этого все пункты пересечения границы закрыли. Данную информацию передаёт издание India Today.

Поджоги на границе Непала и Индии. Видео © Х / DrNimoYadav

Согласно публикации, беспорядки сопровождались поджогами полицейских постов и разрушением инфраструктуры. Власти обеих стран были вынуждены принять экстренные меры по закрытию границы в связи с угрозой безопасности граждан. Издание отмечает, что в наиболее пострадавших районах некоторые сотрудники правоохранительных органов временно оставили свои посты.

Напомним, что в Непале вспыхнули крупнейшие за последние годы акции протеста, вызванные решением правительства ввести ограничения на использование популярных мессенджеров и социальных сетей. Впоследствии протесты переросли в масштабные беспорядки:демонстранты подожгли административные здания, в том числе парламент и офис президента, напали на министров и заявили о захвате власти. Согласно последней информации, в результате этих событий погибли 22 человека, а около 500 получили ранения. Более подробную информацию о «революции зумеров» в Непале читайте Life.ru.

