Армия Непала развернула войска для подавления охвативших страну беспорядков
Армия Непала в рамках совместных действий с другими силовыми структурами направила свои подразделения в регионы, охваченные беспорядками. Об этом сообщает портал Khabarhub.
«С 22:00 (19:15 мск) непальская армия начала развёртывание войск в координации с другими силовыми структурами, поскольку масштабные грабежи, поджоги и вандализм продолжают выходить из-под контроля», — указано в публикации.
Напомним, протесты в Непале начались после того, как правительство ограничило доступ к нескольким популярным социальным сетям, включая YouTube и X. В ответ на это молодёжь вышла на улицы. Власти позднее сняли блокировку, но протестующие уже начали громить дома чиновников, также был совершён поджог офиса президента, парламента и других зданий органов власти. На фоне беспорядков поползли слухи, что президент Непала Рам Чандра Паудел уходит в отставку. В администрации страны опровергли эту информацию.