Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

9 сентября, 17:02

Россияне не пострадали в ходе массовых беспорядков в Непале

Обложка © ТАСС / Zuma

Россияне, находящиеся в Непале, не пострадали от массовых беспорядков. Ситуация у посольства РФ остаётся спокойной, рассказали в российском МИДе.

«По имеющейся информации, граждан РФ среди пострадавших нет. Обстановка вокруг посольства в Катманду остаётся спокойной», — говорися в сообщении.

Люстрация по-непальски: Протестующие зумеры надели на голого министра ведро и бросили в канаву
Напомним, протесты в Непале начались после того, как правительство ограничило доступ к нескольким популярным социальным сетям, включая YouTube и X. В ответ на это молодёжь вышла на улицы. Власти позднее сняли блокировку, но протестующие уже начали громить дома чиновников, также был совершён поджог офиса президента, парламента и других зданий органов власти. На фоне беспорядков поползли слухи, что президент Непала Рам Чандра Паудел уходит в отставку. В администрации страны опровергли эту информацию.

Полина Никифорова
