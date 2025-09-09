Россияне не пострадали в ходе массовых беспорядков в Непале
Обложка © ТАСС / Zuma
Россияне, находящиеся в Непале, не пострадали от массовых беспорядков. Ситуация у посольства РФ остаётся спокойной, рассказали в российском МИДе.
«По имеющейся информации, граждан РФ среди пострадавших нет. Обстановка вокруг посольства в Катманду остаётся спокойной», — говорися в сообщении.
Напомним, протесты в Непале начались после того, как правительство ограничило доступ к нескольким популярным социальным сетям, включая YouTube и X. В ответ на это молодёжь вышла на улицы. Власти позднее сняли блокировку, но протестующие уже начали громить дома чиновников, также был совершён поджог офиса президента, парламента и других зданий органов власти. На фоне беспорядков поползли слухи, что президент Непала Рам Чандра Паудел уходит в отставку. В администрации страны опровергли эту информацию.