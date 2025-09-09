Люстрация по-непальски: Протестующие зумеры надели на голого министра ведро и бросили в канаву

В Непале протестующие продолжают устраивать бесчинства в отношении чиновников. Ранее избитый ими заместитель премьер-министра и министр финансов страны Бишну Прасад Паудел вновь подвергся унизительным пыткам. Кадры издевательств, снятые очевидцами, появились в Сети.

Чиновника раздели, надели ему на голову ведро, крепко примотали скотчем и потащили через город к речной канаве. Министра пинками заставили зайти в грязную воду, после чего начали наносить по нему новые удары. Политик попытался уйти, но его настигала очередная порция насилия. О дальнейшей судьбе непальского чиновника нет.