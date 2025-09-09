Люстрация по-непальски: Протестующие зумеры надели на голого министра ведро и бросили в канаву
В Непале протестующие раздели министра, надели на него ведро и бросили в канаву
Бишну Прасад Паудел. Обложка © Wikipedia / Pankaj Khattri
В Непале протестующие продолжают устраивать бесчинства в отношении чиновников. Ранее избитый ими заместитель премьер-министра и министр финансов страны Бишну Прасад Паудел вновь подвергся унизительным пыткам. Кадры издевательств, снятые очевидцами, появились в Сети.
Избиение министра финансов Непала. Видео © Х / aurabhsherry / bpthaber
Чиновника раздели, надели ему на голову ведро, крепко примотали скотчем и потащили через город к речной канаве. Министра пинками заставили зайти в грязную воду, после чего начали наносить по нему новые удары. Политик попытался уйти, но его настигала очередная порция насилия. О дальнейшей судьбе непальского чиновника нет.
Напомним, протесты в Непале начались после того, как правительство ограничило доступ к нескольким популярным социальным сетям, включая YouTube и X. В ответ на это молодёжь вышла на улицы. Власти позднее сняли блокировку, но протестующие уже начали громить дома чиновников, также был совершён поджог офиса президента, парламента и других зданий органов власти. Затем участники беспорядков избили заместителя премьер-министра и министра финансов Непала Бишну Прасада Паудела. И, наконец, жену экс-премьера страны заперли в её собственном доме и пытались его сжечь. Женщина скончалась от ожогов в течение нескольких часов. На фоне беспорядков поползли слухи, что президент Непала Рам Чандра Паудел уходит в отставку. В администрации страны опровергли эту информацию.