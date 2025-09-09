Росавиация: Временные ограничения на полёты введены в аэропорту Калуги

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги (Грабцево). Об этом сообщили в Росавиации.

«Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.

Также в области с 22:52 мск введён режим беспилотной опасности, сообщает МЧС.