9 сентября, 20:34

Росавиация: Временные ограничения на полёты введены в аэропорту Калуги

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги (Грабцево). Об этом сообщили в Росавиации.

«Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.

Также в области с 22:52 мск введён режим беспилотной опасности, сообщает МЧС.

Песков заявил, что график Путина не изменился из-за атаки БПЛА в Сочи

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Сочи беспилотными летательными аппаратами после полуночи 9 сентября. В Адлерском районе в результате атаки погиб человек. На время проведения мероприятий по обеспечению безопасности аэропорт города временно приостанавливал свою работу, органичения продлились около получаса.

Антон Голыбин
