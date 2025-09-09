Росавиация: Временные ограничения на полёты введены в аэропорту Калуги
Обложка © Life.ru
Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги (Грабцево). Об этом сообщили в Росавиации.
«Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.
Также в области с 22:52 мск введён режим беспилотной опасности, сообщает МЧС.
Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Сочи беспилотными летательными аппаратами после полуночи 9 сентября. В Адлерском районе в результате атаки погиб человек. На время проведения мероприятий по обеспечению безопасности аэропорт города временно приостанавливал свою работу, органичения продлились около получаса.