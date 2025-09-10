Рэпера Лигалайза* выселили из московской квартиры мачехи по решению суда

Суд удовлетворил иск приёмной матери рэпера Лигалайза (Андрея Меньшикова)* о снятии его с регистрационного учёта в московской квартире. Как сообщает телеграм-канал Mash, основанием для выселения стало длительное проживание артиста за границей и отсутствие законных прав на недвижимость.

Истец Ольга Меньшикова указала, что её пасынок «уже три года живёт в Литве, где приобрёл собственное жильё, перестал появляться в Москве и участвовать в оплате коммунальных услуг». Суд установил, что рэпер не заключал договор аренды с собственницей, не является членом её семьи и не имеет имущественных прав на квартиру. Регистрация была оформлена ранее по просьбе отца артиста, но после его отъезда утратила юридические основания.

Решение позволяет аннулировать прописку Меньшикова* без его согласия в соответствии с законодательством об иноагентах, которые не могут урегулировать такие споры в досудебном порядке. В квартире теперь зарегистрированы только собственница и её новый супруг.

Напомним, известный рэпер нулевых Лигалайз* серьёзно подмочил собственную репутацию в 2023 году после того, как опубликовал скандальный клип. Общественники тогда посчитали текст и содержание видеоролика оскорбительными и направили требование о проверке музыканта на дискредитацию ВС РФ. В 2024 году Меньшикова* признали иноагентом.