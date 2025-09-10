Мессенджер MAX
10 сентября, 08:19

Посольство РФ: В ходе беспорядков в Непале никто из россиян не пострадал

Протесты в Непале. Обложка © ТАСС / Niranjan Shrestha

В Непале никто из российских граждан не пострадал во время массовых беспорядков. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе посольства РФ в Катманду Александр Ивашёв.

«Никто [из российских соотечественников в Непале] не пострадал, жертв среди россиян нет», — сказал он.

По словам дипломата, в стране на данный момент находятся около 400 российских граждан. Представители посольства продолжают следить за ситуацией и обеспечивать поддержку соотечественникам в Непале.

Российские туристы массово отменяют поездки в Непал на фоне «революции зумеров»

Напомним, ранее в Непале вспыхнули крупнейшие за последние годы акции протеста, вызванные решением правительства ввести ограничения на использование популярных мессенджеров и социальных сетей. Впоследствии демонстрации переросли в масштабные беспорядки: протестующие подожгли административные здания, в том числе парламент и офис президента, напали на министров и заявили о захвате власти. Согласно последней информации, в результате этих событий погибли 22 человека, а около 500 получили ранения. Более подробную информацию о «революции зумеров» в Непале читайте Life.ru.

