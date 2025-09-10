Посольство РФ: В ходе беспорядков в Непале никто из россиян не пострадал

В Непале никто из российских граждан не пострадал во время массовых беспорядков. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе посольства РФ в Катманду Александр Ивашёв.

«Никто [из российских соотечественников в Непале] не пострадал, жертв среди россиян нет», — сказал он.

По словам дипломата, в стране на данный момент находятся около 400 российских граждан. Представители посольства продолжают следить за ситуацией и обеспечивать поддержку соотечественникам в Непале.