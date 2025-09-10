Пытавшаяся вступить в ВСУ россиянка проходила боевую подготовку в Казахстане

Россиянка, которую разведка ВС РФ обнаружила в 100 метрах от позиций ВСУ при попытке присоединиться к украинским вооружённым формированиям, ранее проходила боевую подготовку в Казахстане. Об этом говорится в материалах суда.

«В феврале 2024 года она выехала на территорию Республики Казахстан, где на протяжении пяти месяцев проходила стрелковую и минно-взрывную подготовку», — передаёт РИА «Новости».

Российские правоохранители в рамках расследования дела обратились к коллегам из Казахстана с запросом о правовой помощи.

Напомним, ранее курский суд арестовал за госизмену женщину, не дошедшую до позиций ВСУ 100 метров. Обнаружить её удалось с помощью беспилотника.