10 сентября, 07:35

Пытавшаяся вступить в ВСУ россиянка проходила боевую подготовку в Казахстане

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / StockMediaSeller

Россиянка, которую разведка ВС РФ обнаружила в 100 метрах от позиций ВСУ при попытке присоединиться к украинским вооружённым формированиям, ранее проходила боевую подготовку в Казахстане. Об этом говорится в материалах суда.

«В феврале 2024 года она выехала на территорию Республики Казахстан, где на протяжении пяти месяцев проходила стрелковую и минно-взрывную подготовку», — передаёт РИА «Новости».

Российские правоохранители в рамках расследования дела обратились к коллегам из Казахстана с запросом о правовой помощи.

Напомним, ранее курский суд арестовал за госизмену женщину, не дошедшую до позиций ВСУ 100 метров. Обнаружить её удалось с помощью беспилотника.

ФСБ задержала в Ижевске украинского агента, готовившего убийство сотрудника ОПК
ФСБ задержала в Ижевске украинского агента, готовившего убийство сотрудника ОПК

Также сегодня в ФСБ сообщили, что экс-сотрудник пермского оборонного предприятия получил 13 лет тюрьмы по обвинению в государственной измене. Следствие установило, что осуждённый сливал секретную информацию сотрудникам иностранных спецслужб.

