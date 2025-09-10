Трамп проигнорировал вопрос журналистов об инциденте с дронами в Польше

Президент США Дональд Трамп проигнорировал вопрос журналистов о беспилотниках, нарушивших воздушное пространство Польши. Главе Белого дома задали вопрос на улице, однако он предпочёл не комментировать эту тему и никак не отреагировал на обращение репортёров.

Кадры опубликовала корресподент телеканала NewsNation в Вашингтоне Келли Мейер. В соцсети X она выложила видео с американским лидером, выходящим из ресторана в столице США. Журналистка сообщила, что несколько раз спросила у политика про беспилотники, бездоказательно назвав из российскими, но не получила ответа.