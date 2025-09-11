А вы играли? 5 дворовых забав мальчишек в СССР, которые сегодня довели бы родителей до инфаркта

Детство в СССР — время без компьютеров, смартфонов и тотального родительского контроля. Мальчишки целыми днями пропадали во дворах, играя в то, что сегодня показалось бы дикостью любой современной маме. Мы изучили воспоминания людей, росших в те времена, и выяснили — некоторые дворовые забавы тех лет могли бы довести до сердечного приступа нынешних родителей. За эти игры сегодня детей отправили бы к психологу, а родителей — к детскому омбудсмену.

Казаки-разбойники с настоящими «пытками»

Опасные забавы мальчишек в СССР: что делали дети во дворах. Фото © ТАСС /Калинин Сергей

Казаки-разбойники превращали обычный двор в театр военных действий. Игра требовала серьёзной подготовки: «казаки» обустраивали штаб и темницу где-нибудь в сарае или подвале, а «разбойники» придумывали секретное кодовое слово. Но самое жуткое начиналось в плену. Тех «допрашивали» с помощью щекотки, «сливы», болезненного накручивания носа до красноты, и «фофана» — удара по лбу оттянутым средним пальцем. Современные дети играют в компьютерные стрелялки, а тогда мальчишки на собственной шкуре испытывали, что такое быть военнопленным. Часто игру переводили в контекст Великой Отечественной войны, деля участников на «наших» и «немцев». На штабах рисовали звёзды и даже свастики для реализма. Когда такие символы замечали ветераны войны — а в каждом дворе их жило немало, родителям приходилось объяснять детям, почему нельзя рисовать фашистские знаки даже в игре.

Азартные игры с настоящими деньгами

«Тюшка» требовала не только ловкости, но и денег — участники ставили копейки столбиком, а потом бросали в них свинцовые биты с расстояния нескольких метров. Кто переворачивал монеты, забирал весь банк. Звучит невинно, но процесс изготовления «тюшек» заставил бы современных родителей схватиться за сердце: там и поход на стройку, и самостоятельная выплавка на костре. Игра также нередко заканчивалась травмами: кто-то кидал «тюшку», а другой в этот момент наклонялся поправить пирамиду из монет. В другой азартной забаве «Пристенок» дети кидали пятаки в стену, а потом измеряли расстояние между упавшими монетами растопыренными пальцами. Выигрывал тот, у кого монета упала ближе.

Игры с ножами как норма жизни

Советские дворовые игры с ножами: как развлекались школьники в СССР. Фото © «Шедеврум»

Даже это не вызывало ни у кого удивления. В 60–70-е годы каждый уважающий себя мальчишка носил складной нож — не как оружие, а как инструмент для игр и повседневных дел. Вечером нужно было заточить палку для жарки хлеба на костре или поиграть в «ножички» или в «бабки-дедки». Опасные забавы, в которых ребята могли легко порезаться или получить ещё более серьёзные травмы.

Экстремальные зимние развлечения

В районах частного сектора снег не убирали, его укатывали машины, образуя ледяную корку. По такой поверхности мальчишки катались на коньках, а самые отчаянные мастерили крюки из металла и цеплялись за борта проезжающих грузовиков. Представьте реакцию современной мамы, увидевшей, как её ребёнок на скорости 40 километров в час катится за машиной по обледенелому асфальту! Явление было настолько массовым, что власти развешивали плакаты, предупреждающие об опасности. В центре города подростки устраивали забавы, похожие на русскую рулетку, то есть скатывались на самодельных тележках с крутых горок и пересекали проезжую часть прямо перед носом у машин. Благо, автомобилей тогда было мало.

Игры с огнём и ношение рогаток

Экстремальные развлечения детей в СССР, которые сегодня кажутся безумием. Фото © ТАСС / Кавашкин Борис

Подобные забавы придавали школьным будням особый азарт. Хулиганы создавали «дымовухи», которые забрасывали в окна классов во время контрольных, чтобы сорвать их. А особо отчаянные лепили самодельные петарды, регулярно ранившие пальцы юным химикам. Увы, это не останавливало других от экспериментов.

Рогатки тоже были частью советского детства. Их ребята «крафтили» из старых автомобильных камер и кожи от изношенной обуви. Одни стреляли по банкам, другие — по фонарям и птицам. Случались совсем дикие истории — школьники приносили рогатки в театр и стреляли по актёрам тухлыми овощами!