Пилот рассказал, как перевес багажа влияет на безопасность полёта

Авиакомпания «Победа» смягчила правила перевозки ручной клади, отменив ограничения по весу и увеличив допустимые габариты. Также перевозчик увеличил максимальный размер запечатанного пакета с товарами из дьюти-фри. По словам представителей авиакомпании, эти изменения позволят клиентам удобнее перевозить личные вещи, особенно электронные устройства и покупки.

Без дополнительной платы пассажиры по-прежнему могут проносить на борт верхнюю одежду, букет цветов, костюм в портпледе, детское питание на время полета, необходимые лекарства, устройства для переноса ребёнка, а также средства мобильности, такие как костыли или ходунки. Заслуженный пилот России Юрий Сытник в комментарии для «Вечерней Москвы» пояснил, что подобные нормы зачастую являются для авиакомпаний дополнительным источником дохода.

«Например, в данный момент авиаперевозки сокращаются, потому что прошёл активный сезон отпусков. На многие рейсы билеты будут не полностью выкуплены, поэтому авиаперевозчики используют эти уловки для заработка. Однако это актуально и круглый год как дополнительный источник дохода авиаперевозчиков», — заявил эксперт.

Сытник также добавил, что весь багаж взвешивается и просчитывается до вылета для соблюдения баланса и безопасности воздушного судна. В случае перевеса часть груза могут отправить следующим рейсом, а пассажиры всегда имеют возможность провезти дополнительный багаж за отдельную плату.