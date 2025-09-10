Мессенджер MAX
10 сентября, 11:16

В Польше заявили о найденных обломках семи БПЛА и одной ракеты

МВД Польши: Найдены фрагменты ещё семи БПЛА и одной ракеты

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Польские военные и полиция нашли обломки семи дронов и части ракеты «неопределённого происхождения» после того, как поступили сообщения о вторжении в воздушное пространство страны. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Польши Катажина Галецкая.

«Обнаружено семь дронов и один фрагмент ракеты», — сказала она.

Обломки беспилотников были обнаружены сразу в нескольких населённых пунктах: Чесьники, Чоснувка, Вырыки, Кшивовежба-Колония, Вохынь, Олесно на востоке страны, а также в Мнишкуве в центральной части Польши. Кроме того, во время проверки в селе Выхалев Люблинского воеводства нашли части ракеты, происхождение которой пока не установлено.

«Дайте денег, мы в опасности»: Политолог разгадал цель спектакля Польши с «атакой» беспилотников
«Дайте денег, мы в опасности»: Политолог разгадал цель спектакля Польши с «атакой» беспилотников

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ночь с 9 на 10 сентября в воздушное пространство страны проникли 19 беспилотников, из которых три были сбиты, а по остальным данные уточняются. Он подчеркнул, что это предварительные сведения и количество проникновений может быть скорректировано. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что руководство ЕС и НАТО регулярно обвиняют нашу страну в провокациях, при этом чаще всего не приводя аргументов или доказательств.

Милена Скрипальщикова
