В Польше заявили о найденных обломках семи БПЛА и одной ракеты

«Обнаружено семь дронов и один фрагмент ракеты», — сказала она.

Обломки беспилотников были обнаружены сразу в нескольких населённых пунктах: Чесьники, Чоснувка, Вырыки, Кшивовежба-Колония, Вохынь, Олесно на востоке страны, а также в Мнишкуве в центральной части Польши. Кроме того, во время проверки в селе Выхалев Люблинского воеводства нашли части ракеты, происхождение которой пока не установлено.