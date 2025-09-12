Семье миллиард, а Полине Копыловой только «кореец»? Как поделят наследство экс-министра Старовойта Оглавление Пропала с радаров: почему любовница Старовойта удалила все соцсети и скрывается «Кореец» вместо миллиарда: что на самом деле может получить Полина Копылова Жена уже всё забрала? Почему законные наследники получат львиную долю миллиарда В Москве открыто наследственное дело бывшего губернатора и министра Романа Старовойта. Его имущество тянет примерно на 1 млрд рублей. Делить активы есть кому, но главная интрига — достанется ли хоть что-то его молодой любовнице Полине Копыловой. Что с ней сейчас? 11 сентября, 21:25 Куда пропала любовница Старовойта и что ей светит? Коллаж © Life.ru Фото © ТАСС / Алексей Даничев, Пётр Ковалёв

Пропала с радаров: почему любовница Старовойта удалила все соцсети и скрывается

На днях было запущено наследственное дело бывшего губернатора Курской области и экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта. За его развитием будет очень пристально следить громче всех плакавшая на похоронах чиновника 25-летняя Полина Копылова, его любовница. Сейчас она скрылась с радаров. Все её соцсети удалены либо закрыты.

Последние новости о Полине были такие: красотка переехала в гостиницу, потому что арестованы и подмосковный лакшери-особняк, где она жила с покойным, и апартаменты на Патриках, где поселилась её мать. Ещё Копыловой якобы намекнули, что возвращаться в родной Курск не стоит — опасно. У девушки на фоне переживаний развилась бессонница, возник риск отчисления из ординатуры Московского научно-исследовательского онкологического института.

В соцсетях Полина Копылова скрывалась под псевдонимом Полина Корнеева. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / pasha_w

«Кореец» вместо миллиарда: что на самом деле может получить Полина Копылова

Упомянутый лакшери-особняк в Московской области размерами в три этажа и 1000 квадратов располагается на берегу Москвы-реки в клубном посёлке «Береста» — это Новорижское шоссе, Мякинино. Речь о настоящей усадьбе с корпусом для прислуги, ландшафтным садом, мраморными колоннами, антикварными фресками и росписью под старину. Ещё в марте текущего года дом выставили на продажу с огромным дисконтом. Его рыночная цена от полумиллиарда, но ценник стоял 157 млн рублей. Логика есть.

Возможно, Старовойт уже понимал, что может стать фигурантом дела о хищениях на строительстве оборонительных сооружений в Курской области, а это имущество могло быть изъято судом в первую очередь как коррупционное. Также экс-жена Старовойта Светлана и его две дочери имеют полное право на этот лакшери-особняк. Не исключено, опальный бывший губернатор хотел выручить быстрые деньги и как можно скорее скрыться за границей с Копыловой.

Как бы то ни было, девушка сможет претендовать на долю от продажи в этом доме, только если вписана в завещание.

Особняк в закрытом элитном посёлке «Береста», где жил Роман Старовойт. Фото © onrealt.ru

Непонятно, в каких таких апартаментах на Патриарших прудах жила мать Полины. Судя по базам, ни она, ни дочь не владели подобной недвижимостью в 2024 году. Впрочем, они могли приобрести её позднее. Учитывая, что апартаменты сейчас арестованы, их связь с экс-губернатором очевидна для силовиков. При этом вряд ли он стал бы записывать элитный актив на Полину или себя, слишком рискованно. Самый вероятный вариант — оформили на гражданскую тёщу.

О матери Полины рассказывают, что она властная дама, сыгравшая огромную роль в отношениях между дочерью и Романом Старовойтом. По слухам, Лилия Витальевна давно мечтала о богатом зяте, сначала возлагала надежды на старшую дочь, но потом бросила силы на младшую. В итоге Полина стала моделью ещё в детстве. Мать таскала её по конкурсам, организовывала для неё фотосессии и якобы даже учила, как вести себя с толстосумами.

Полина и Лилия Копыловы. Фото © OK.ru

Самой Лилии Витальевне не удалось найти принца на белом коне. Ей приходилось работать мелкой чиновницей в администрации Курска, торговать на рынке и работать кассиром в алкомагазине. Её дочери — от двух разных мужчин. Отец Полины Копыловой занимался розничной торговлей вне магазинов. По соцсетям можно предположить, что родители девушки развелись вскоре после того, как она сошлась со Старовойтом. Лилия Витальевна переехала вслед за Полиной в Москву, отец остался в Курске.

Получается, если Лилия Витальевна не сплоховала, апартаменты на Патриках могут достаться ей. Непосредственно Полине Копыловой останется как минимум седан бизнес-класса KIA K5, который ей подарил Старовойт.

KIA K5. Фото © platesmania.com

Жена уже всё забрала? Почему законные наследники получат львиную долю миллиарда

Кажется, бывшая жена Старовойта, Светлана, уже получила от него всё, что могла. Согласно реестрам, она, предположительно, занимает впечатляющую площадь 345 квадратов в фешенебельном и ультрасовременном ЖК «Панорама» возле Московского зоопарка. Цена такой квартиры — около 300 млн рублей. Вероятно, Светлана Старовойт переписала на себя эту недвижимость ещё до развода.

В наследственную массу могут попасть другие квартиры бывшего губернатора. Ими пользовались его дочери. Три актива в Петербурге: двушка в добротной кирпичной высотке у Муринского парка (около 16 млн рублей), студия в знаменитом доме Мусина-Пушкина на набережной реки Мойки (ок. 25 млн), хоромы в привилегированном жилом комплексе «Большой дом на Неве» на Малоохтинской набережной (ок. 80 млн). Плюс одна квартира в Москве: на 140 квадратов в высотке бизнес-класса возле Сити и парка «Красная Пресня» (ок. 100 млн).

Авторы Пётр Егоров