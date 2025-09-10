Суд ЕС отказал Януковичу в отмене наложенных на него санкций
Виктор Янукович. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо
Суд Европейского союза отклонил апелляции по отмене санкций в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра. Об этом свидетельствуют опубликованные постановления судебного органа.
Суд общей юрисдикции ЕС оставил в силе ранее принятые решения о введении ограничительных мер за «предполагаемое нарушение территориальной целостности Украины». В постановлениях указано, что апелляции были отклонены, а истцы обязаны самостоятельно покрыть как собственные судебные издержки, так и расходы Совета ЕС.
Ранее Виктор Янукович заявил, что во времена его президентства Украина приближалась к членству в Евросоюзе, несмотря на высокомерное отношение европейских партнёров и полное отсутствие понимания экономической ситуации с их стороны. Также он сказал, что всегда был принципиальным противником вступления Незалежной в НАТО, так как считал это путём к гражданской войне и потере суверенитета.