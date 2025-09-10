Суд ЕС отказал Януковичу в отмене наложенных на него санкций

Суд Европейского союза отклонил апелляции по отмене санкций в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра. Об этом свидетельствуют опубликованные постановления судебного органа.

Суд общей юрисдикции ЕС оставил в силе ранее принятые решения о введении ограничительных мер за «предполагаемое нарушение территориальной целостности Украины». В постановлениях указано, что апелляции были отклонены, а истцы обязаны самостоятельно покрыть как собственные судебные издержки, так и расходы Совета ЕС.