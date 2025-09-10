Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 сентября, 13:49

Суд ЕС отказал Януковичу в отмене наложенных на него санкций

Виктор Янукович. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Виктор Янукович. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Суд Европейского союза отклонил апелляции по отмене санкций в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра. Об этом свидетельствуют опубликованные постановления судебного органа.

Суд общей юрисдикции ЕС оставил в силе ранее принятые решения о введении ограничительных мер за «предполагаемое нарушение территориальной целостности Украины». В постановлениях указано, что апелляции были отклонены, а истцы обязаны самостоятельно покрыть как собственные судебные издержки, так и расходы Совета ЕС.

Путин: Янукович прослезился, осознав последствия присоединения Украины к ЕС
Путин: Янукович прослезился, осознав последствия присоединения Украины к ЕС

Ранее Виктор Янукович заявил, что во времена его президентства Украина приближалась к членству в Евросоюзе, несмотря на высокомерное отношение европейских партнёров и полное отсутствие понимания экономической ситуации с их стороны. Также он сказал, что всегда был принципиальным противником вступления Незалежной в НАТО, так как считал это путём к гражданской войне и потере суверенитета.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • ЕС
  • Виктор Янукович
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar