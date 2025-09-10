«Революция зумеров» унесла жизни более 30 человек, свыше 1000 пострадали
Протесты в Непале привели к гибели свыше 30 человек, более 1000 пострадали
Акции протестов в Непале. Обложка © Х / sunny
В результате массовых беспорядков в Непале погибло более 30 человек, ещё свыше тысячи получили ранения. Такие данные привело министерство здравоохранения и народонаселения страны.
По информации ведомства, 713 пострадавших уже были выписаны из медицинских учреждений после оказания помощи. Наибольшее количество пациентов продолжает находиться в больнице гражданской службы Катманду — 436 человек, ещё 161 человек лечится в Национальном травматологическом центре и 109 — в больнице «Эверест». Всего раненые размещены в 28 больницах по всей стране. Министерство здравоохранения Непала призвало все медицинские учреждения сохранять режим повышенной готовности.
Напомним, в Непале вспыхнули массовые протесты, вызванные решением властей ввести ограничения на использование популярных мессенджеров и соцсетей. Демонстрации переросли в масштабные беспорядки: протестующие сожгли многие административные здания, напали на министров и заявили о захвате власти. Из-за напряжённой ситуации более 13,5 тысячи заключённых сбежали из тюрем по всей стране.