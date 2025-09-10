«Революция зумеров» унесла жизни более 30 человек, свыше 1000 пострадали

В результате массовых беспорядков в Непале погибло более 30 человек, ещё свыше тысячи получили ранения. Такие данные привело министерство здравоохранения и народонаселения страны.

По информации ведомства, 713 пострадавших уже были выписаны из медицинских учреждений после оказания помощи. Наибольшее количество пациентов продолжает находиться в больнице гражданской службы Катманду — 436 человек, ещё 161 человек лечится в Национальном травматологическом центре и 109 — в больнице «Эверест». Всего раненые размещены в 28 больницах по всей стране. Министерство здравоохранения Непала призвало все медицинские учреждения сохранять режим повышенной готовности.