10 сентября, 15:39

МИД России назвал факты по БПЛА от Минобороны развенчивающими обвинения Польши

МИД: Факты от Минобороны России развенчивают мифы, распространяемые Польшей

Факты, которые были представлены Минобороны России, развенчивают мифы, распространяемые Польшей, о якобы преднамеренном нарушении воздушного пространства российскими беспилотниками. Данное заявление сделала пресс-служба российского МИДа.

Оборонное ведомство однозначно подтвердило отсутствие планов по поражению целей на территории Польши и указало, что дальность полёта использованных БПЛА не превышает 700 километров, подчёркивается в сообщении. Эти данные полностью развенчивают мифы, распространяемые Варшавой для дальнейшей эскалации украинского кризиса.

В МИД также обратили внимание на вынужденное признание генсека НАТО Марка Рютте. На заседании Совета он не смог представить доказательства нарушений и указал на продолжение расследования инцидента.

«Несмотря на очевидную несостоятельность звучащих из Варшавы инсинуаций, в целях полного прояснения произошедшего для всех сторон, заинтересованных в предотвращении дальнейшего обострения ситуации, Минобороны РФ готово провести по данной теме консультации с Минобороны Республики Польша. МИД России со своей стороны также готов включиться в эту работу», — говорится в сообщении.

«Началось!»: Трамп отреагировал на инцидент с дронами в Польше
«Началось!»: Трамп отреагировал на инцидент с дронами в Польше

Напомним, что минувшей ночью на территорию Польши залетели 19 беспилотников, три из которых были сбиты, а по обнаружению остальных ведутся поиски. Польский премьер Дональд Туск бездоказательно обвинил в случившемся Россию. В ответ на это Минобороны РФ представило доказательства, в которых указано, что дроны не могли принадлежать России.

