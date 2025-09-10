Факты, которые были представлены Минобороны России, развенчивают мифы, распространяемые Польшей, о якобы преднамеренном нарушении воздушного пространства российскими беспилотниками. Данное заявление сделала пресс-служба российского МИДа.

Оборонное ведомство однозначно подтвердило отсутствие планов по поражению целей на территории Польши и указало, что дальность полёта использованных БПЛА не превышает 700 километров, подчёркивается в сообщении. Эти данные полностью развенчивают мифы, распространяемые Варшавой для дальнейшей эскалации украинского кризиса.

В МИД также обратили внимание на вынужденное признание генсека НАТО Марка Рютте. На заседании Совета он не смог представить доказательства нарушений и указал на продолжение расследования инцидента.

«Несмотря на очевидную несостоятельность звучащих из Варшавы инсинуаций, в целях полного прояснения произошедшего для всех сторон, заинтересованных в предотвращении дальнейшего обострения ситуации, Минобороны РФ готово провести по данной теме консультации с Минобороны Республики Польша. МИД России со своей стороны также готов включиться в эту работу», — говорится в сообщении.