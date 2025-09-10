«Мы потеряли время»: Жена пропавшего в Босфоре россиянина назвала виновных в случившемся
Николай Свечников. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / beswim
Жена российского пловца Николая Свечникова, который исчез в Босфоре в конце августа во время заплыва, возложила вину за его пропажу на организаторов соревнований, сообщает 360.ru. Она подчеркнула, что прошло уже более двух недель с момента его исчезновения, а информация о его местонахождении так и не появилась.
Антонина Свечникова критикует поисковую операцию, заявляя, что ее зона поиска слишком мала и не принимает во внимание такие критические факторы, как морские течения и возможность уноса человека в открытое море. По совету адвоката она пришла к выводу о несоответствии проводимых мероприятий международным стандартам.
«Мы потеряли драгоценное время, которое могло бы быть использовано для поиска и спасения супруга, поскольку каждая секунда в воде имеет решающее значение», — подчеркнула супруга спортсмена.
Напомним, 25 августа во время заплыва через Босфор в Турции без вести пропал 30-летний россиянин Николай Свечников. Он был опытным пловцом и участвовал в заплыве «Босфор 2025» на дистанции 6,5 километра. По предварительным данным, он стартовал одним из первых, но через 500–600 метров после начала дистанции пропал из поля зрения.