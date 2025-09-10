Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
10 сентября, 20:40

Освобождённая в Ираке россиянка Елизавета Цуркова прибыла в Израиль

Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / Elizabeth Tsurkova

Гражданка России и Израиля Елизавета Цуркова, недавно освобождённая из плена в Ираке, вечером 10 сентября пересекла границу Израиля через Кипр. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

«Елизавета Цуркова, которая была захвачена в заложники в Ираке и освобождена вчера вечером, приземлилась в Израиле. Директор Моссада благодарит своего кипрского коллегу за помощь в организации гуманитарного перелёта Елизаветы через Кипр в Израиль. Сотрудничество между двумя странами вновь доказало свою эффективность», — говорится в заявлении.

Напомним, о похищении гражданки РФ и Израиля Елизаветы Цурковой стало известно в июле 2023 года. Она пропала в Ираке, куда приехала по российскому паспорту в рамках работы над докторской диссертацией. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Цуркова была освобождена шиитской организацией «Катаиб Хезболлах». На тот момент она находилась в американском посольстве.

