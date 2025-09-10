Трамп сообщил об освобождении россиянки Цурковой в Ираке

«Я рад сообщить, что Елизавета Цуркова, студентка Принстонского университета, сестра которой является гражданкой США, была только что освобождена организацией «Катаиб Хезболла» (военное крыло «Хезболлы») и сейчас находится в безопасности в американском посольстве в Ираке после многих месяцев пыток», — написал он в соцсети Truth Social.