Университет долины Юта заявил о задержании человека, напавшего на Чарли Кирка

Университет долины Юта подтвердил, что мужчина, совершивший нападение на политика Чарли Кирка, был задержан. Сам пострадавший был эвакуирован с территории кампуса.

По данным университета, инцидент произошёл около 12:10 по местному времени (21:10 мск) во время публичного выступления Кирка. Он получил ранение и был оперативно вывезен охраной. Полиция университета начала расследование обстоятельств случившегося.