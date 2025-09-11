Университет долины Юта заявил о задержании человека, напавшего на Чарли Кирка
Обложка © X / Real Developments, CFA
Университет долины Юта подтвердил, что мужчина, совершивший нападение на политика Чарли Кирка, был задержан. Сам пострадавший был эвакуирован с территории кампуса.
По данным университета, инцидент произошёл около 12:10 по местному времени (21:10 мск) во время публичного выступления Кирка. Он получил ранение и был оперативно вывезен охраной. Полиция университета начала расследование обстоятельств случившегося.
Напомним, Кирк был ранен на массовом мероприятии в университете долины Юта. Предварительно, подозреваемого задержали. Им оказался Майкл Маллинсон, являющийся членом Демократической партии. Однако причастность демократа к покушению на Кирка пока не доказана. Политик скончался. Это подтвердил американский лидер Дональд Трамп.