Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 сентября, 21:00

Университет долины Юта заявил о задержании человека, напавшего на Чарли Кирка

Обложка © X / Real Developments, CFA

Обложка © X / Real Developments, CFA

Университет долины Юта подтвердил, что мужчина, совершивший нападение на политика Чарли Кирка, был задержан. Сам пострадавший был эвакуирован с территории кампуса.

По данным университета, инцидент произошёл около 12:10 по местному времени (21:10 мск) во время публичного выступления Кирка. Он получил ранение и был оперативно вывезен охраной. Полиция университета начала расследование обстоятельств случившегося.

Политик Кирк, в которого стреляли в Юте, выступал против военной помощи Украине
Политик Кирк, в которого стреляли в Юте, выступал против военной помощи Украине

Напомним, Кирк был ранен на массовом мероприятии в университете долины Юта. Предварительно, подозреваемого задержали. Им оказался Майкл Маллинсон, являющийся членом Демократической партии. Однако причастность демократа к покушению на Кирка пока не доказана. Политик скончался. Это подтвердил американский лидер Дональд Трамп.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • США
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar