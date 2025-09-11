В ФБР сообщили, что подозреваемый в убийстве Чарли Кирка был задержан
В Соединённых Штатах был задержан подозреваемый в убийстве политика Чарли Кирка. Об этом сообщил глава ФБР Кэш Патель в социальной сети Х. Данные о личности убийцы не раскрываются, обстоятельства преступления продолжают выясняться.
«Благодарим местные и государственные власти Юты за сотрудничество», — написал директор Федерального бюро расследований.
Напомним, ранее появилась информация, что стрелявшим может оказаться Майкл Маллинсон, являющийся членом Демократической партии. Однако позже выяснилось, что задержанный по подозрению в покушении на Кирка может быть непричастен. Маллинсон часто посещает политические мероприятия в штате Юта и хорошо известен местным жителям.