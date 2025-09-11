В ФБР сообщили, что подозреваемый в убийстве Чарли Кирка был задержан

В Соединённых Штатах был задержан подозреваемый в убийстве политика Чарли Кирка. Об этом сообщил глава ФБР Кэш Патель в социальной сети Х. Данные о личности убийцы не раскрываются, обстоятельства преступления продолжают выясняться.