10 сентября, 22:38

В ФБР сообщили, что подозреваемый в убийстве Чарли Кирка был задержан

Глава ФБР Патель: Подозреваемый в покушении на политика Чарли Кирка задержан

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ceri Breeze

В Соединённых Штатах был задержан подозреваемый в убийстве политика Чарли Кирка. Об этом сообщил глава ФБР Кэш Патель в социальной сети Х. Данные о личности убийцы не раскрываются, обстоятельства преступления продолжают выясняться.

«Благодарим местные и государственные власти Юты за сотрудничество», — написал директор Федерального бюро расследований.

Напомним, ранее появилась информация, что стрелявшим может оказаться Майкл Маллинсон, являющийся членом Демократической партии. Однако позже выяснилось, что задержанный по подозрению в покушении на Кирка может быть непричастен. Маллинсон часто посещает политические мероприятия в штате Юта и хорошо известен местным жителям.

