11 сентября, 02:10

Трамп пообещал найти всех, кто причастен к убийству активиста Кирка

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / charliekirk1776

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что его администрация приложит все усилия для поиска и наказания виновных в убийстве консервативного политика и активиста Чарли Кирка.

«Моя администрация найдёт всех и каждого, кто участвовал в этом злодеянии и других актах политического насилия, включая организации, которые его финансируют и поддерживают», — объявил американский лидер в своём видеообращении.

Хозяин Белого дома также отметил, что убийство Кирка стало «тёмным моментом» для Америки.

Ранее сообщалось, что в штате Юта освободили мужчину, ранее задержанного по подозрению в убийстве политика Чарли Кирка. Директор ФБР Кэш Патель рассказал, что подозреваемый был отпущен после допроса, расследование продолжается. Первоначально подозреваемым считался член Демократической партии США Майкл Маллинсон.

