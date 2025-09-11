Трамп пообещал найти всех, кто причастен к убийству активиста Кирка
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / charliekirk1776
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что его администрация приложит все усилия для поиска и наказания виновных в убийстве консервативного политика и активиста Чарли Кирка.
«Моя администрация найдёт всех и каждого, кто участвовал в этом злодеянии и других актах политического насилия, включая организации, которые его финансируют и поддерживают», — объявил американский лидер в своём видеообращении.
Хозяин Белого дома также отметил, что убийство Кирка стало «тёмным моментом» для Америки.
Ранее сообщалось, что в штате Юта освободили мужчину, ранее задержанного по подозрению в убийстве политика Чарли Кирка. Директор ФБР Кэш Патель рассказал, что подозреваемый был отпущен после допроса, расследование продолжается. Первоначально подозреваемым считался член Демократической партии США Майкл Маллинсон.