Глава ФБР сообщил об освобождении задержанного по делу Чарли Кирка
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dzelat
В штате Юта полиция отпустила мужчину, которого ранее задержали по подозрению в убийстве политика Чарли Кирка. Об этом сообщил директор ФБР Кэш Патель.
«Задержанный был освобождён после допроса правоохранительными органами. Наше расследование продолжается, и мы будем и впредь публиковать информацию в целях обеспечения прозрачности», — написал он.
Напомним, изначально подозреваемым в убийстве считался член Демократической партии США Майкл Маллинсон. Однако, как заявил очевидец, этот человек не стрелял в Кирка: он часто посещает политические мероприятия в штате Юта и хорошо известен местным жителям. Американский президент Дональд Трамп отдал распоряжение приспустить все американские флаги на территории страны в знак скорби по Кирку.