11 сентября, 00:43

Глава ФБР сообщил об освобождении задержанного по делу Чарли Кирка

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dzelat

В штате Юта полиция отпустила мужчину, которого ранее задержали по подозрению в убийстве политика Чарли Кирка. Об этом сообщил директор ФБР Кэш Патель.

«Задержанный был освобождён после допроса правоохранительными органами. Наше расследование продолжается, и мы будем и впредь публиковать информацию в целях обеспечения прозрачности», — написал он.

«Кто будет следующим?»: Медведев прокомментировал убийство Кирка, обратившись к MAGA
Напомним, изначально подозреваемым в убийстве считался член Демократической партии США Майкл Маллинсон. Однако, как заявил очевидец, этот человек не стрелял в Кирка: он часто посещает политические мероприятия в штате Юта и хорошо известен местным жителям. Американский президент Дональд Трамп отдал распоряжение приспустить все американские флаги на территории страны в знак скорби по Кирку.

