Спикер Джонсон: Конгрессмены просят усилить безопасность после убийства Кирка

Спикер палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов Майк Джонсон сообщил о большом количестве просьб от конгрессменов об усилении их безопасности после убийства консервативного политика и активиста Чарли Кирка в Юте.

«Думаю, что многие из них нервничают, конечно. Они публичные фигуры. Они всё время подвергаются опасности, везде», — заявил спикер нижней палаты Конгресса во время общения с телеканалом CNN.