11 сентября, 04:30

В США отпустили двух задержанных по делу об убийстве Кирка

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ron Adar

Двое задержанных по делу об убийстве консервативного активиста Чарли Кирка не причастны к стрельбе. Об этом сообщает департамент общественной безопасности штата Юта.

Первоначально по подозрению в причастности к преступлению был задержан Джордж Зинн, которого затем освободили. Ему предъявлено обвинение в воспрепятствовании правосудию. Также был задержан и позже отпущен Захария Куреши.

«Первоначально мы задержали Джорджа Зинна в качестве подозреваемого. Позже он был освобождён и обвинён полицией Университета долины Юта в воспрепятствовании правосудию. Второй подозреваемый, Захария Куреши, был задержан и освобождён после допроса правоохранительными органами», — говорится в заявлении.

Расследование продолжается, ведётся поиск преступника.

За полгода до смерти Кирк объяснил, кто выигрывает от украинского конфликта
Напомним, консервативный активист Чарли Кирк скончался от огнестрельного ранения в шею во время мероприятия в университете долины Юта. Смерть политика подтвердил президент США Дональд Трамп. Ранее Майк Джонсон заявил, что политическое насилие в стране приобрело угрожающие масштабы, что не соответствует духу американской нации.

