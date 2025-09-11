В США отпустили двух задержанных по делу об убийстве Кирка

Двое задержанных по делу об убийстве консервативного активиста Чарли Кирка не причастны к стрельбе. Об этом сообщает департамент общественной безопасности штата Юта.

Первоначально по подозрению в причастности к преступлению был задержан Джордж Зинн, которого затем освободили. Ему предъявлено обвинение в воспрепятствовании правосудию. Также был задержан и позже отпущен Захария Куреши.

«Первоначально мы задержали Джорджа Зинна в качестве подозреваемого. Позже он был освобождён и обвинён полицией Университета долины Юта в воспрепятствовании правосудию. Второй подозреваемый, Захария Куреши, был задержан и освобождён после допроса правоохранительными органами», — говорится в заявлении.