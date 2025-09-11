Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 сентября, 08:50

«День сурка в Америке»: Эксперт связал убийство Кирка с атакой на Трампа

Американист Дудаков: Убийство Кирка в США напомнило покушение на Трампа

Обложка © ТАСС / Zuma

Обложка © ТАСС / Zuma

Американист Малек Дудаков в своём Telegram-канале прокомментировал убийство политического активиста Чарли Кирка, назвав происходящее в США «днём сурка» на фоне стремительного роста политического насилия.

Эксперт сравнил трагедию в Юте с покушением на Дональда Трампа в 2024 году. По его словам, полиция вновь проявила неэффективность: не предотвратила нападение, не задержала преступника на месте и даже арестовала непричастных людей, которых позже пришлось отпустить. Настоящий убийца скрылся в толпе, и его поиски могут затянуться, как это уже случилось в Пенсильвании после атаки на Трампа.

Time посвятил обложку памяти убитого активиста Чарли Кирка
Time посвятил обложку памяти убитого активиста Чарли Кирка

Дудаков отметил, что агенты ФБР пока не вышли на след нападавшего и теперь просят помощи у местных властей. При этом часть сотрудников бюро, по мнению эксперта, не заинтересована в расследовании из-за политических симпатий.

Чарли Кирк, которому было 31 год, олицетворял новое поколение республиканцев, активно работал с молодёжью и возглавлял организацию Turning Point USA с бюджетом около $100 млн и многомиллионной аудиторией в соцсетях. Его смерть, считает Дудаков, может стать катализатором дальнейшей дестабилизации в США — уже сейчас почти половина американцев опасаются риска гражданской войны.

Кирк получил огнестрельное ранение во время мероприятия в университете Юты и умер в больнице. Его убийство вызвало широкий резонанс и стало символом обострения политического противостояния в стране.

Последний пост убитого американского активиста Кирка был о зарезанной в США украинке
Последний пост убитого американского активиста Кирка был о зарезанной в США украинке
BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar