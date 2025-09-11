«День сурка в Америке»: Эксперт связал убийство Кирка с атакой на Трампа

Американист Малек Дудаков в своём Telegram-канале прокомментировал убийство политического активиста Чарли Кирка, назвав происходящее в США «днём сурка» на фоне стремительного роста политического насилия.

Эксперт сравнил трагедию в Юте с покушением на Дональда Трампа в 2024 году. По его словам, полиция вновь проявила неэффективность: не предотвратила нападение, не задержала преступника на месте и даже арестовала непричастных людей, которых позже пришлось отпустить. Настоящий убийца скрылся в толпе, и его поиски могут затянуться, как это уже случилось в Пенсильвании после атаки на Трампа.

Дудаков отметил, что агенты ФБР пока не вышли на след нападавшего и теперь просят помощи у местных властей. При этом часть сотрудников бюро, по мнению эксперта, не заинтересована в расследовании из-за политических симпатий.

Чарли Кирк, которому было 31 год, олицетворял новое поколение республиканцев, активно работал с молодёжью и возглавлял организацию Turning Point USA с бюджетом около $100 млн и многомиллионной аудиторией в соцсетях. Его смерть, считает Дудаков, может стать катализатором дальнейшей дестабилизации в США — уже сейчас почти половина американцев опасаются риска гражданской войны.