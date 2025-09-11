«Вашингтон Кэпиталз» вернёт в продажу бумажные билеты в честь Овечкина

Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» выпустит специальные памятные билеты с изображением капитана команды Александра Овечкина на матчи регулярного чемпионата НХЛ. Данную информацию передаёт портал RMNB.

Клуб, ранее полностью перешедший на электронные билеты, сделал исключение для предстоящего сезона, который может стать последним для российского форварда в команде. Уникальные бумажные билеты будут доступны исключительно участникам фанатской программы Club Red 365 и не подлежат перепродаже благодаря привязке к электронным учётным записям.

На каждом буклете будет изображён Овечкин с одним из партнёров по команде. Например, на билете на матч против «Питтсбург Пингвинз» 12 апреля он будет представлен вместе с Сидни Кросби. Это очень символично, поскольку эта игра может завершить их легендарное соперничество.