«Вашингтон Кэпиталз» вернёт в продажу бумажные билеты в честь Овечкина
RMNB: Вашингтон Кэпиталз выпустит бумажные билеты с изображением Овечкина
Александр Овечкин. Обложка © РИА Новости / Григорий Сысоев
Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» выпустит специальные памятные билеты с изображением капитана команды Александра Овечкина на матчи регулярного чемпионата НХЛ. Данную информацию передаёт портал RMNB.
Клуб, ранее полностью перешедший на электронные билеты, сделал исключение для предстоящего сезона, который может стать последним для российского форварда в команде. Уникальные бумажные билеты будут доступны исключительно участникам фанатской программы Club Red 365 и не подлежат перепродаже благодаря привязке к электронным учётным записям.
На каждом буклете будет изображён Овечкин с одним из партнёров по команде. Например, на билете на матч против «Питтсбург Пингвинз» 12 апреля он будет представлен вместе с Сидни Кросби. Это очень символично, поскольку эта игра может завершить их легендарное соперничество.
Для 39-летнего Овечкина этот сезон станет 21-м в НХЛ и последним по текущему контракту. Тем не менее пока сам игрок пока не принял окончательного решения о будущем. Билеты на игры плей-офф (в случае выхода команды) будут доступны только в электронном формате.
Напомним, что легендарный рекорд Овечкин поставил в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» 6 апреля. 895-шайба в НХЛ позволила россиянину обойти Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола. За своё достижение он вписал своё имя в Книгу рекордов России. Ранее также сообщалось, что Овечкин присоединится в когорте послов международного музыкального состязания Интервидение.