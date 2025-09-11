«Стыдитесь, профессор!» Стерлигов показал таблицу по истории человечества с «падением России в ересь»

Предприниматель Герман Стерлигов разместил в социальных сетях раскрашенную таблицу всемирной истории. По его мнению, она должна вызвать стыд у учёных и просветить «думающих людей». В таблице также присутствует раздел «падение России в ересь».

Таблица Германа Стерлигова. Фото © VK / Герман Стерлигов

«Англия рулит индустриализацией мира, а затем и утилизацией человечества», — написал бизнесмен в одном из разделов.

Таблица разделена на два временных отрезка: период до рождения Иисуса Христа, начинающийся с Адама и заканчивающийся Иосифом, и период после, охватывающий события от Нового Завета до современной геополитической ситуации. Второе пришествие обозначено как финальная точка хронологии. Работа, сделанная вологодским крестьянином Александром Беловым, не имеет ссылок на источники.

«Стыдитесь, профессора и доценты! Все ваши жалкие безбожные институты и университеты не смогли родить такого главного пособия по изучению истории!» — похвастался работой Стерлигов.

Герман Стерлигов — один из самых скандальных российских предпринимателей, известный эксцентричными высказываниями и неоднозначными инициативами. В разные годы он предлагал ввести в России рынок невольниц, прославился продажей хлеба и сыра по астрономическим ценам, устраивал публичные акции против абортов и ЛГБТ*, а также регулярно делал резонансные заявления, вызывавшие критику и насмешки в СМИ и соцсетях.

