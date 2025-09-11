Джорджо Армани тайно оставил два завещания без прямых наследников

Итальянский дизайнер Джорджо Армани составил два секретных завещания и положил их в запечатанные конверты. Оба были написаны в этом году — одно 15 марта, а второе 5 апреля. Нотариус Елена Терренги вскрыла конверты 9 сентября, передаёт ANSA.

Точное состояние Джорджо Армани оценить трудно, но, по мнению экспертов, оно колеблется в пределах 9,5-13 млрд долларов. Помимо дорогой недвижимости, коллекции искусства, баскетбольной команды и ресторана, ключевым активом является его компания Armani Group, приносящая около 2 млрд долларов годового дохода и насчитывающая около 9 000 сотрудников.