Джорджо Армани тайно оставил два завещания без прямых наследников
ANSA: У Джорджо Армани было два завещания, их вскрыли 9 сентября
Обложка © Wikipedia / Jan Schroeder
Итальянский дизайнер Джорджо Армани составил два секретных завещания и положил их в запечатанные конверты. Оба были написаны в этом году — одно 15 марта, а второе 5 апреля. Нотариус Елена Терренги вскрыла конверты 9 сентября, передаёт ANSA.
Точное состояние Джорджо Армани оценить трудно, но, по мнению экспертов, оно колеблется в пределах 9,5-13 млрд долларов. Помимо дорогой недвижимости, коллекции искусства, баскетбольной команды и ресторана, ключевым активом является его компания Armani Group, приносящая около 2 млрд долларов годового дохода и насчитывающая около 9 000 сотрудников.
Напомним, модельер Джорджо Армани скончался 4 сентября в кругу близких людей. Ему был 91 год. До этого сообщалось об ухудшении его здоровья. Мэр Милана Джузеппе Сала объявлял траур в городе в день прощания с модельером. Проводить в последний путь Армани пришли более 16 тысяч человек.