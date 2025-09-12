Аль-Асбахи: Количество жертв израильских авиаударов по Йемену выросло до 46

По меньшей мере 46 человек стали жертвами авиаударов, нанесённых в среду по Сане, столице Йемена, и провинции Эль-Джауф. Это следует из заявления Министерства здравоохранения правительства, сформированного движением «Ансар Аллах» (хуситами).

Официальный представитель ведомства Аниса аль-Асбахи отметил, что 165 человек получили ранения различной степени тяжести. Подчёркивается, что среди пострадавших много женщин и детей.