Аль-Асбахи: Количество жертв израильских авиаударов по Йемену выросло до 46
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mohammed al-wafi
По меньшей мере 46 человек стали жертвами авиаударов, нанесённых в среду по Сане, столице Йемена, и провинции Эль-Джауф. Это следует из заявления Министерства здравоохранения правительства, сформированного движением «Ансар Аллах» (хуситами).
Официальный представитель ведомства Аниса аль-Асбахи отметил, что 165 человек получили ранения различной степени тяжести. Подчёркивается, что среди пострадавших много женщин и детей.
«Среди жертв пять убитых и 31 раненый ребёнок, а также 11 убитых и 29 раненых женщин», — заявил глава подконтрольного хуситам Минздрава Йемена. По его словам, число жертв может увеличиться.
Напомним, Израиль нанёс авиаудары по Сане в среду, 10 сентября. Как утверждают в ЦАХАЛ, целью атаки стали военные объекты движения «Ансар Аллах». Позднее Министерство здравоохранения хуситов сообщило о девяти погибших и 118 пострадавших.