Собянин сообщил об уничтожении ещё трёх беспилотников ВСУ, летевших к Москве

Системы противовоздушной обороны перехватили ещё три украинских беспилотника в Московской области. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

«Сбито ещё три вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении.

Ранее системы ПВО сбили четыре украинских БПЛА на подлёте к Москве в 01:27 и в 01:46 по московскому времени. Жители Одинцовского района сообщили, что слышали серию взрывов, начиная с 01:15. Также о взрывах сообщили жители города Наро-Фоминск. На месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб.



