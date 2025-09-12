Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 сентября, 23:24

Собянин сообщил об уничтожении ещё трёх беспилотников ВСУ, летевших к Москве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Системы противовоздушной обороны перехватили ещё три украинских беспилотника в Московской области. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

«Сбито ещё три вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении.

Силы ПВО отражают удар украинских беспилотников по Смоленску
Силы ПВО отражают удар украинских беспилотников по Смоленску

Ранее системы ПВО сбили четыре украинских БПЛА на подлёте к Москве в 01:27 и в 01:46 по московскому времени. Жители Одинцовского района сообщили, что слышали серию взрывов, начиная с 01:15. Также о взрывах сообщили жители города Наро-Фоминск. На месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб.


BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Сергей Собянин
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar