Посол Змеевский предложил Чехии задуматься, кому выгоден инцидент в Польше

В четверг, 11 сентября, посол России в Праге Александр Змеевский был вызван в МИД Чехии для встречи с заместителем министра иностранных дел Яном Марианом из-за инцидента с дронами в воздушном пространстве Польши. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

В адрес России были озвучены обвинения в якобы целенаправленном нарушении воздушных границ Польши в ночь на 10 сентября. Российский посол эти обвинения категорически отверг. Змеевский подчеркнул, что принадлежность БПЛА к Вооружённым силам РФ не была установлена, и расследование продолжается, о чём сообщил Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после заседания Совета НАТО 10 сентября.

Он также проинформировал чешскую сторону о данных Министерства обороны Российской Федерации, согласно которым дальность полёта использованных БПЛА не превышает 700 километров. Кроме того, посол отметил, что найденные дроны, по имеющейся информации, не были оснащены взрывными устройствами.

Змеевский сообщил о готовности Минобороны России провести консультации с Министерством обороны Польши в связи с инцидентом. Посол также предложил чешским партнёрам задуматься о том, кому на самом деле выгоден данный инцидент и нагнетаемая вокруг него истерия, подчеркнув, что Россия точно не является заинтересованной стороной.