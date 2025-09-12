Названа ещё одна страна, которую Израиль не решается бомбить из-за России
MWM: Израиль не решается бомбить Алжир из-за российского оружия
Наличие российского оружия является сдерживающим фактором для Израиля, препятствующим возможной бомбардировке Алжира. Об этом сообщает западный военно-аналитический журнал Military Watch Magazine (MWM).
На данный момент государство выделяется как единственное в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, которое инвестировало значительные средства в современные системы ПВО от незападных поставщиков, а именно Китая и России. Это включает в себя развёрнутую сеть радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов, а также парк истребителей и перехватчиков.
«Эта сеть [ПВО] занимает совершенно особое место в регионе с точки зрения проблем, которые она представляет для потенциальных атак со стороны Израиля, Турции или западных стран», — говорится в публикации.
Кроме того, присутствие российских войск в Сирии также ограничивало возможности Тель-Авива по проведению там активной операции, пишет издание. По его данным, при наличии у Израиля лишь небольшого парка истребителей F-35 военные кампании еврейского государства в первую очередь обеспечивались слабостью его противников, а не мощью его собственных возможностей.
Ранее стало известно, что в Дохе 9 сентября произошли мощные взрывы, вызванные авиаударом израильских ВВС по штаб-квартире движения ХАМАС. Сообщается о шести погибших, включая руководителей радикальной палестинской группировки. В связи с этим инцидентом, Совет Безопасности ООН назначил экстренное заседание на 10 сентября.