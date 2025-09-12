Названа ещё одна страна, которую Израиль не решается бомбить из-за России

Наличие российского оружия является сдерживающим фактором для Израиля, препятствующим возможной бомбардировке Алжира. Об этом сообщает западный военно-аналитический журнал Military Watch Magazine (MWM).

На данный момент государство выделяется как единственное в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, которое инвестировало значительные средства в современные системы ПВО от незападных поставщиков, а именно Китая и России. Это включает в себя развёрнутую сеть радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов, а также парк истребителей и перехватчиков.

«Эта сеть [ПВО] занимает совершенно особое место в регионе с точки зрения проблем, которые она представляет для потенциальных атак со стороны Израиля, Турции или западных стран», — говорится в публикации.