Экономист сделал прогноз по ключевой ставке перед заседанием ЦБ

На заседании 12 сентября Центробанк может снизить ключевую ставку на один или два процента, полагает экономист Лазарь Бадалов. По его словам, ослабление денежно-кредитной политики необходимо из-за потребностей бизнеса в заёмных средствах и непростой ситуации на рынке недвижимости.

«С одной стороны, действительно, есть необходимость снижения ставки. С другой стороны, есть проинфляционные факторы, которые тормозят этот процесс», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, нельзя выстраивать денежно-кредитную политику исходя только из одной ключевой ставки. Специалист отметил, что нынешняя экономическая политика построена по западному образцу, то есть не учитывает введённые против России санкции.

«Так не получится. Нам нужно кардинально поменять свою экономическую политику в плане подходов. То есть жить, как мы жили до санкций, я имею ввиду, в рамках экономической политики, не получится», — уверен собеседник радио «Комсомольская правда».