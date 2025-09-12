«Я – предатель!» Россиянин спонсировал ВСУ и планировал побег в Киев
Обложка © ФСБ РФ
В подмосковном Климовске силовики задержали россиянина, который переводил деньги для ВСУ, а также в ближайшее время намеревался переехать на Украину и воевать против армии РФ. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Задержан россиянин за помощь ВСУ. Видео © ФСБ России
«В Климовске Московской области по подозрению в совершении государственной измены задержан гражданин РФ. Установлено, что с января 2024 по апрель 2025 года россиянин осуществлял денежные переводы на банковские счета, использующиеся для финансовой помощи ВСУ», — уточнили в ведомстве.
Задержанный также занимался агитацией вступления в ряды ВСУ и пытался завербовать россиян перейти на сторону Киева. Он писал в соцсетях, что гордится своим предательством. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ «Государственная измена». Он уже арестован.
