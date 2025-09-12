В Петербурге стартовал крестный ход в день памяти Александра Невского

В Санкт-Петербурге в день празднования перенесения мощей Александра Невского начался традиционный общегородской крестный ход. По многолетней традиции, в этом значимом событии принимает участие депутат Виталий Милонов, который идёт в составе колонны. К нему присоединились ветераны Специальной военной операции, их сослуживцы и действующие военнослужащие, отдавая дань уважения святому покровителю.