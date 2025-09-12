В Петербурге стартовал крестный ход в день памяти Александра Невского
В Санкт-Петербурге в день празднования перенесения мощей Александра Невского начался традиционный общегородской крестный ход. По многолетней традиции, в этом значимом событии принимает участие депутат Виталий Милонов, который идёт в составе колонны. К нему присоединились ветераны Специальной военной операции, их сослуживцы и действующие военнослужащие, отдавая дань уважения святому покровителю.
В Петербурге стартовал крестный ход в день памяти Александра Невского. Фото © Telegram/ ВИТАЛИЙ МИЛОНОВ
«В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит Крестный ход в честь 301-й годовщины перенесения мощей Святого Благоверного Князя Александра Невского», — пишет Милонов.
В Петербурге стартовал крестный ход в день памяти Александра Невского. Видео © Telegram/Анжелика Кареткина
Тысячи верующих собрались, чтобы пройти торжественным шествием от Казанского собора до Александро-Невской лавры, отмечая один из главных духовных праздников города. Мероприятие приурочено к великому для православной России празднику — дню перенесения честных мощей святого благоверного великого князя Александра Невского.
А 7 сентября в Москве прошёл крестный ход, начавшийся у храма Христа Спасителя и проследовавший до Новодевичьего монастыря. Эта шестикилометровая процессия, возглавляемая Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, ознаменовала собой возрождение многолетней исторической традиции, впервые проводимой за долгое время. Более 40 тысяч москвичей приняли участие в значимом историческом событии.
В Петербурге стартовал крестный ход в день памяти Александра Невского. Обложка © Telegram/Анжелика Кареткина