Единый день голосования
Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 сентября, 09:59

В Петербурге стартовал крестный ход в день памяти Александра Невского

В Санкт-Петербурге в день празднования перенесения мощей Александра Невского начался традиционный общегородской крестный ход. По многолетней традиции, в этом значимом событии принимает участие депутат Виталий Милонов, который идёт в составе колонны. К нему присоединились ветераны Специальной военной операции, их сослуживцы и действующие военнослужащие, отдавая дань уважения святому покровителю.

В Петербурге стартовал крестный ход в день памяти Александра Невского. Фото © Telegram/ ВИТАЛИЙ МИЛОНОВ

В Петербурге стартовал крестный ход в день памяти Александра Невского. Фото © Telegram/ ВИТАЛИЙ МИЛОНОВ

«В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит Крестный ход в честь 301-й годовщины перенесения мощей Святого Благоверного Князя Александра Невского», пишет Милонов.

В Петербурге стартовал крестный ход в день памяти Александра Невского. Видео © Telegram/Анжелика Кареткина

Тысячи верующих собрались, чтобы пройти торжественным шествием от Казанского собора до Александро-Невской лавры, отмечая один из главных духовных праздников города. Мероприятие приурочено к великому для православной России празднику — дню перенесения честных мощей святого благоверного великого князя Александра Невского.

«Мы русские, с нами Бог!» Семинаристы из Африки восхищены крестным ходом в Москве
«Мы русские, с нами Бог!» Семинаристы из Африки восхищены крестным ходом в Москве

А 7 сентября в Москве прошёл крестный ход, начавшийся у храма Христа Спасителя и проследовавший до Новодевичьего монастыря. Эта шестикилометровая процессия, возглавляемая Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, ознаменовала собой возрождение многолетней исторической традиции, впервые проводимой за долгое время. Более 40 тысяч москвичей приняли участие в значимом историческом событии.

BannerImage

В Петербурге стартовал крестный ход в день памяти Александра Невского. Обложка © Telegram/Анжелика Кареткина

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Виталий Милонов
  • Общество
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar