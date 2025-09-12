Женщина получила ранения при налёте более 30 дронов ВСУ на Ленобласть

«В результате падения обломков на жилой дом в одном из садоводств Лужского района, медицинская помощь потребовалась женщине. В настоящее время в состоянии средней тяжести она госпитализирована в Лужскую больницу», — уточнил глава региона.

Напомним, сегодня ночью Ленинградская область подверглась самому массовому налёту беспилотников за всё время. Средства противовоздушной обороны перехватили и сбили порядка 30 БПЛА. Осколки упали в населённых пунктов нескольких районов региона, но до настоящего момента сообщений о пострадавших не поступало. Также в результате атаки в аэропорту Приморска вспыхнул пожар на одном из судов. Огонь смогли ликвидировать до того, как возникла угроза затопления или разлива нефтепродуктов.