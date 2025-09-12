Единый день голосования
Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 сентября, 10:14

Женщина получила ранения при налёте более 30 дронов ВСУ на Ленобласть

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

В результате отражения атаки украинских беспилотников в Лужском районе Ленинградской области пострадала мирная жительница. Её госпитализировали в состоянии средней тяжести, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«В результате падения обломков на жилой дом в одном из садоводств Лужского района, медицинская помощь потребовалась женщине. В настоящее время в состоянии средней тяжести она госпитализирована в Лужскую больницу», — уточнил глава региона.

Три автомобиля повреждено при ночной атаке 18 БПЛА в Калужской области
Три автомобиля повреждено при ночной атаке 18 БПЛА в Калужской области

Напомним, сегодня ночью Ленинградская область подверглась самому массовому налёту беспилотников за всё время. Средства противовоздушной обороны перехватили и сбили порядка 30 БПЛА. Осколки упали в населённых пунктов нескольких районов региона, но до настоящего момента сообщений о пострадавших не поступало. Также в результате атаки в аэропорту Приморска вспыхнул пожар на одном из судов. Огонь смогли ликвидировать до того, как возникла угроза затопления или разлива нефтепродуктов.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Ленинградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar