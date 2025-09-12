«Ничего личного»: Украинские мошенники перепрофилировались и стали ближе к Европе

«Ничего личного, только бизнес» — именно этой формулой руководствуются украинские телефонные мошенники, которые уже переориентировались на Европу. Работать в России им было проще из-за отсутствия языкового барьера, однако наши граждане, по словам специалиста по информационным технологиям и кибербезопасности Григория Пащенко, повысили уровень информационной грамотности.