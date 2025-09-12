«Ничего личного»: Украинские мошенники перепрофилировались и стали ближе к Европе
Царьград: Украинские телефонные мошенники переориентировались на Европу
Обложка © Шедеврум / Life.ru
«Ничего личного, только бизнес» — именно этой формулой руководствуются украинские телефонные мошенники, которые уже переориентировались на Европу. Работать в России им было проще из-за отсутствия языкового барьера, однако наши граждане, по словам специалиста по информационным технологиям и кибербезопасности Григория Пащенко, повысили уровень информационной грамотности.
«Да, это никуда не уйдёт, это информационная война. Но в Европе у нас, как показывает практика, всё-таки людей, финансово обеспеченных, больше. Поэтому кол-центры решено было модернизировать и уйти в Европу», — подчеркнул собеседник «Царьграда».
Ранее ФСБ показала видео разгрома сети телефонных мошенников, работавших на Киев. Кстати, украинские мошенники дорвались до нейросетей и начали применять их против россиян.